18 Daspo in arrivo per i tifosi viola, al vaglio anche gli scontri di Salerno

La questura di Firenze ha disposto diciotto Daspo ai tifosi viola per la rissa con gli interisti, ma altri potrebbero arrivare da Salerno

Potrebbero arrivare presto provvedimenti pesanti per la tifoseria viola. Secondo quanto riferisce Repubblica, sono in arrivo diciotto Daspo (dai due ai sette anni) disposti dalla questura di Firenze per i supporters gigliati a seguito degli scontri dello scorso 21 settembre nella partita con l'Inter. Le due fazioni erano venute a contatto nei pressi di Piazza Alberti dopo la partita: si erano verificate bastonate, risse, cinghiate e lancio di fumogeni. La Digos ha raggiunto così diciotto persone di età compresa fra i 18 e i 47 anni e sono scattate le misure. Per sei di loro in arrivo anche la prescrizione di presentarsi in questura durante le partite della Fiorentina per tutta la durata del provvedimento. Rissa, lancio di oggetti e travisamento sono i capi d'accusa per gli indagati e anche in casa Inter sono diciotto i provvedimenti emessi.