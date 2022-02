17 punti in più rispetto alla scorsa stagione: i numeri top di Italiano

Numeri strabilianti quelli raccolti da Italiano alla guida della Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta i numeri top della Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. "I punti in più della Fiorentina rispetto alla scorsa Serie A sono 17 nello stesso numero di gare giocate e cioè 25 (esclusa quindi l’Udinese). Inoltre può vantare pure il secondo miglior attacco delle ultime 10 stagioni viola con 44 reti realizzate fino a oggi. Meglio nel decennio aveva fatto soltanto nel 2012-13 la formazione di Montella che aveva messo a segno 45 gol dopo 25 gare. Alla fine della stagione fu quarto posto e piazzamento in Europa League. Le vittorie e l’attacco che continua a fare centro sono un risultato tutt’altro che scontato per la formazione attuale, considerando che al tecnico viola è stato sfilato in un attimo il miglior bomber della massima serie. In casa poi la Fiorentina vola e la media al Franchi è di 2.08 punti a partita.".