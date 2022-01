11 gol in due partite: la Fiorentina è una macchina da guerra

Grande prova della Fiorentina contro il Genoa

" La viola sboccia: 6 petali. Per il Genoa è notte fonda ": è il titolo di Tuttosport sulla vittoria della Fiorentina contro Grifone per 6-0. Vi proponiamo una parte dell'analisi. L'articolo integrale nel quotidiano in edicola:

"Si sono presentate entrambe con la necessità di ritrovare la vittoria: la Fiorentina per restare attaccante alla zona Europa e dare continuità al successo di Napoli in Coppa Italia; il Genoa per reagire al secondo ribaltone stagionale in panchina e tentare dal penultimo posto una difficile, ma ancora possibile risalita. La prima partita al Franchi del 2022 non ha avuto, però, storia: la squadra viola ha cavalcato l'onda dell'impresa al Maradona dando spettacolo e travolgendo i liguri con 6 reti. Alla fine Commisso ha inviato dall'America un messaggio di complimenti e ringraziamenti. In due gare la banda di Italiano ha realizzato la bellezza di 11 gol, una macchina da guerra anche quando, come accaduto ieri, Vlahovic fallisce sullo 0-0 il primo rigore della sua carriera in viola dopo una striscia di 11 sempre realizzati. Un errore che non ha pesato sulla Fiorentina che ha continuato a macinare gioco (75% di possesso palla) e a costruire occasioni fino a dilagare con la sua manovra travolgente e ossessiva".