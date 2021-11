VN – Che voto date all’impatto di Torreira? L’uruguaiano promosso a pieni voti

"Sontuoso", "Imprescindibile" e voti che non scendono sotto il 7, Torreira ha già conquistato i tifosi viola

"Che voto date all'impatto di Lucas Torreira in maglia viola?" Questa la domanda che abbiamo posto quest'oggi all'interno del nostro seguitissimo profilo Instagram. Le risposte, come al solito, sono arrivate numerose, e hanno sottolineato quanto il popolo viola sia soddisfatto di questo acquisto. "Sontuoso", "Imprescindibile" e voti che non scendono sotto il 7, Torreira ha già conquistato Firenze. Clicca sul post e iniziaci a seguire per poter commentare e interagire con quasi 35mila tifosi viola!