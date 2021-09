Vlahovic e il paragone con Haaland: “E’ più veloce, ma ce la giochiamo”

Dusan Vlahovic non vuole fermarsi e vuole mettere nel mirino il miglior giovane in circolazione, Erling Haaland

In attesa di scoprire tutte le sue dichiarazioni a Dazn (da domani la sua intervista integrale sarà disponibile sull'app), arrivano alcune anticipazioni delle parole di Dusan Vlahovic, ed in particolare quelle relativo ad altro golden boy del calcio come Erling Haaland: "Lui è più veloce di me, per il resto ce la giochiamo" ha detto il centravanti serbo, sempre più sicuro dei propri mezzi e in lizza quest'anno per il titolo di capocannoniere in Serie A.