Vlahovic, che feeling con Ribery! Il simpatico siparietto social tra i due

I due hanno una grande intesa anche fuori dal campo

Simpatico siparietto social tra Vlahovic e Ribery. I due attaccanti viola hanno dimostrato a più riprese di avere un rapporto speciale anche fuori dal campo, con il francese che è sempre stato il primo a caricare il suo giovane compagno di reparto. Sotto un post Instagram pubblicato dall'attaccante serbo che lo ritrae a petto nudo al termine della gara di ieri, Franck ha commentato:"Se voi arrivare come me Frero devi lavorare tanto dai", con tanto di emoticon sorridenti. Pronta la risposta di Dusan, che come al solito si dimostra molto rispettoso difronte alla carriera del suo compagno: "Spero che piano piano ci arrivo, anche se sarà difficile".