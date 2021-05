Vlahovic, che mentalità: l’attaccante si allena subito dopo il Cagliari

Neanche il tempo di smaltire le fatiche post Cagliari che Dusan Vlahovic rimette in moto i muscoli. Il centravanti della Fiorentina, dopo essere rientrato dalla Sardegna, è subito tornato in palestra per un buon allenamento defaticante...

Redazione VN

