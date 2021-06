Vlahovic applaude Benzema su Instagram: “Maestro dei numeri nove” (FOTO)

Il centravanti della Fiorentina con una storia sul noto social manifesta tutta la sua ammirazione per l'attaccante della Francia e del Real

Mentre stiamo scrivendo Karim Benzema ha segnato due gol alla Svizzera durante l'ottavo di finale in programma stasera per Euro2020, rimettendo in piedi la gara della sua Francia dopo l'1-0 elvetico siglato dall'ex viola Haris Seferovic (che ha poi lui stesso risposto alla doppietta del madrileno siglando la sua seconda rete). Il bomber gigliato Dusan Vlahovic, vero fan del centravanti franco-algerino, loda le sue doti definendolo, in una storia condivisa su Instagram (sotto), "Maestro".