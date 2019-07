L’addio al miele di Vitor Hugo e l’affetto dei tifosi viola: “Non ho parole…”

Ricordi eterni. Sono parole dolcissime quelle scelte da Vitor Hugo per congedarsi dalla Fiorentina. Nonostante sia durata solo due anni e nonostante sia stato il club a decidere di non puntare su di lui. Il brasiliano se ne va con quella gentilezza e simpatia che ha sempre manifestato nella sua avventura a Firenze. Con quel legame emotivo reso fortissimo dalla tragedia che colpì Davide Astori. Vitor Hugo di fatto ne ereditò il posto nella difesa viola e alla prima partita senza il capitano contro il Benevento fu lui a segnare, regalandogli una dedica speciale. La lettera di addio scritta da Vitor Hugo qualche giorno fa (LEGGI) ha spinto i tifosi a rendere a loro volta omaggio con lo striscione di ieri allo stadio. E oggi è stato nuovamente il difensore brasiliano a replicare, attraverso instagram: “Non ho parole per ringraziare tutto questo affetto! Posso solo dire con certezza che anche tutti voi fate parte della Mia Storia!! Grazie Mille Fiorentina e tuoi tifosi!!!! #ricordieterni #nondimenticheròmai #grazie #obrigado” ha scritto l’ormai ex viola, rientrato in Brasile per (ri)vestire la maglia del Palmeiras.