VIDEO – Saponara o Amrabat? Rosati scherza sulla somiglianza tra i due

La somiglianza tra Saponara e Amrabat diventa virale: Rosati svela il trucco con un filtro social

Nelle prime partite di questo campionato, il dubbio era sorto a molti: chi è quello là, Saponara o Amrabat? In effetti la somiglianza tra i due in campo ha indotto in errore molti tifosi viola e non solo, che spesso scambiavano i due calciatori viola che si presentavano (e si presentano tutt'ora) con lo stesso look: pelata e barba folta e scura. A scherzare sulla similarità tra i due è l'idolo indiscusso dello spogliatoio viola, Antonio Rosati che ha sfruttato uno dei trend social più di moda in queste settimane per svelare attraverso un filtro chi è il personaggio più simile a Saponara. Il risultato è proprio... Amrabat