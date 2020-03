VIDEO – Nardella: “Ecco Firenze dall’alto. Avanti così, ne usciremo più forti di prima”

Messaggio alla città via Twitter quello lanciato oggi pomeriggio dal sindaco Dario Nardella. Oltre a ribadire l’appello sulle norme da seguire durante l’emergenza coronavirus, il primo cittadino di Firenze ha pubblicato un video con la città ripresa dall’alto: “Abbiamo ripreso la città dall’alto oggi: si vedono gli effetti dei nostri appelli. Evitiamo gli assembramenti, non abbassiamo la guardia. Vi ringrazio intanto per gli sforzi e i sacrifici di questi giorni. Continuiamo così e ne usciremo insieme, più forti di prima”.