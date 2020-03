Attraverso il profilo Twitter di Sports Center, il capitano della Fiorentina, German Pezzella, trovato positivo al Coronavirus, ha lanciato questo appello:

Per favore rispettate le leggi e restate a casa. Stiamo vivendo una situazione di grande sofferenza. Il virus si sta propagando velocemente ed è silenzioso, spesso non sappiamo nemmeno di averlo. Lo sto vivendo in prima persona.