VIDEO – Italiano si carica! Via la giacca, esulta sui cartelloni pubblicitari!

Italiano si lascia andare: che esultanza sotto la Fiesole!

Dopo il fischio finale di Fiorentina-Roma, giocatori e panchina viola sono stati invocati dai tifosi ad esultare sotto la Curva Fiesole. Non solo i giocatori, anche Vincenzo Italiano si è lasciato andare ad un'esultanza smodata: via la giacca, il tecnico viola salta sui tabelloni pubblicitari e va al ritmo dei cori. L'Europa è vicina, l'ambiente è carico: la Fiorentina vuole provarci fino all'ultimo secondo di questa stagione, il suo tecnico lo sa e vuole coinvolgere tutti in questa impresa.