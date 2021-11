VIDEO – Duncan, Igor e le scelte impossibili. Tante risate coi due Viola

Lo spassoso video postato dalla Fiorentina

Altro appuntamento (dopo Sottil e Maleh) con "Scelte Impossibili", il format di ACF in cui due calciatori Viola rispondono a tante domande assurde. Stavolta è il turno di Igor e Duncan. Meglio non mangiare mai più pasta o mai più pizza? Meglio essere un attore o un cantate? Ecco come hanno risposto i due calciatori nel video postato sul canale YouTube della Fiorentina.