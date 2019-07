Daniele De Rossi è arrivato a Buenos Aires. Il centrocampista ex Roma, come da programma, è atterrato ad Ezeiza alle ore 6:30 locali. Ad attenderlo moltissimi sostenitori della compagine argentina, che lo hanno accolto con il solito calore. Nelle prossime ore il calciatore sosterrà le visite mediche e in serata firmerà il contratto con gli xeneizes. Domani il primo allenamento con i nuovi compagni, poi la presentazione ai media e ai tifosi. Lo scrive TMW.