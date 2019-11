VIDEO – Barone chiama Commisso… e parte la carica dei tifosi

Simpatico siparietto nella serata di ieri, quando il dg viola Joe Barone ha accolto i tifosi viola all’aeroporto di Cagliari mettendoli in linea con Rocco Commisso. Dagli States, il n° 1 della Fiorentina è stato travolto dall’entusiasmo dei tifosi presenti in Sardegna per il match di oggi alle 12.30. Entusiasmo travolgente e un coro: “Rocco portaci in Europa” testimoniato dal video realizzato dal figlio di Commisso, Joseph.