Al Franchi arriva anche isso, per sfatare il suo personalissimo tabù casalingo. Il presidente viola si è presentato allo stadio poco più di un’ora prima della partita tra la Fiorentina e la Spal ed è stato accolto con cori dai numerosissimi tifosi presenti fuori dall’impianto. Una carica in più in vista del match delicatissimo contro i ferraresi.