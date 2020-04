Alberto Aquilani è entrato a far part dello staff viola con Mister Iachini. Era dunque abituato a seguire quotidianamente il lavoro gigliato al Centro Sportivo “Davide Astori”. Come vive questo momento? Nell’incertezza di poter riprendere (LEGGI QUI) ricorda le sue gesta in campo, con questo video postato sul suo account Instagram:

A quanto pare il campionato potrebbe ricominciare, ma a porte chiuse. In questi mesi a casa ho avuto modo di riguardarmi le mie vecchie partite, e mi sono reso conto di quanto fondamentale sia il pubblico. Segnare un gol e correre sotto la propria curva a sbattere le mani sul vetro con una folla inferocita. O sentire il boato per una giocata spettacolare. Non riesco ad immaginarmi una situazione del genere senza tifosi a sostenerci.