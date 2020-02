VIDEO – 2001, il ricordo della Fiorentina: 2-0 al Milan e si vola in finale di Coppa Italia

Come ogni giorno, gli account social della Fiorentina ricordano una partita o una data importante della storia viola. Oggi tocca al lontano 2001 e alla vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro il Milan. Al termine di quella competizione, la Fiorentina alzò al cielo il trofeo, che ad oggi resta l’ultimo della bacheca viola. I gol di Enrico Chiesa e Rui Costa proiettarono i viola in finale, vinta poi nella doppia sfida contro il Parma.