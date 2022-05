Vi ricordate di Vitor Hugo? La Fiorentina gli fa gli auguri e lui risponde così

L'ex difensore viola, Vitor Hugo, ha ringraziato così la Fiorentina, dopo il post dedicatogli per gli auguri

Oggi è il compleanno dell'ex difensore della Fiorentina, Vitor Hugo. La società viola gli ha fatto gli auguri dedicandogli un post su Instagram e la risposta del difensore brasiliano è un vero e proprio messaggio a cuore aperto verso Firenze e la Fiorentina: "Grazie mille per il ricordo .. sono veramente grato di aver difeso questa maglia e felice per il bel lavoro che state facendo riportando la Fiorentina tra sempre più su dove merita di essere! Da lontano continuo sempre a fare tifo per voi!! Forza Viola sempre!! ".