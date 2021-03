Lorenzo Venuti era il grande ex della partita tra Fiorentina e Benevento. Due anni in Campania con la maglia della Strega per lui, oggi ha inflitto alla sua ex squadra una sconfitta pesante. Ecco le parole scelte per il post su Instagram:

Vittoria fondamentale in una città a me molto cara, e contro una squadra ostica.

Adesso tutti uniti con testa, gambe e cuore focalizzati sui prossimi impegni.