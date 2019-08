Venuti, un esordio atteso 5 anni: “Contento soprattutto per la vittoria”

Aspettava questo momento da (almeno) 5 anni Lorenzo Venuti. Da quando ha finito il suo percorso nel settore giovanile della Fiorentina e ha iniziato a girovagare in prestito per “farsi le ossa”. Pescara, Brescia, Benevento e Lecce le tappe del terzino, che a 24 anni è riuscito finalmente ad esordire con la prima squadra viola. Forse non ci sperava più neanche lui. E invece adesso potrebbe pure rimanere per tutta la stagione a Firenze. “Contento per il mio esordio ufficiale in maglia Viola.. ma soprattutto per la vittoria della squadra” ha scritto Venuti su instagram.