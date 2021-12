Torreira: “Un pari così è positivo, buone sensazioni. Felice per il mio primo gol”

Che partita del centrocampista viola!

"Cerchiamo sempre la vittoria, ma ottenere un pareggio in questo modo è positivo. La squadra non si è mai arresa e ha saputo superare le avversità. Ci sono sempre cose da correggere, ma partiamo con buone sensazioni. Felice per il mio primo gol con La Fiore! Forza Viola!"