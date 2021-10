Torreira suona la carica: “Testa alla prossima. E stiamo uniti”

Il centrocampista su instagram: "Siamo già carichi". E poi il messaggio a tutti: "Uniti siamo più forti"

Lucas Torreira prova a suonare la carica nel day after di Venezia-Fiorentina. Nel suo post su instagram l'uruguaiano ha scritto: "Non siamo riusciti a raggiungere la vittoria che era il nostro obiettivo. Siamo già carichi e stiamo lavorando per la prossima partita. Uniti siamo più forti! Grazie per il supporto di TIFOSI!"