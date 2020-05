16 gol in 26 partite e una promozione conquistata sono “bastati” a Gabriel Batistuta a conquistarsi un posto della Top 11 di sempre della Serie B. L’iniziativa, nata sui canali social della nostra cadetteria, ha visto molti voti da parte degli utenti e una formazione… stellare. Da Buffon in porta a Vieri in attacco, passando per molti Campioni del Mondo con l’Italia nel 2006. Oltre