Tifoso accusa Terracciano: “Partita venduta ai tuoi compaesani”. Il viola risponde

Il portiere pubblica le accuse ricevute sui social

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha pubblicato su Instagram una storia che mostra il messaggio ricevuto da un "tifoso" (juventino (?)) visibilmente stizzito per la vittoria dei partenopei in casa dei viola. Nel messaggio (visibile nella foto qui sotto) si accusa il portiere di aver venduto la partita di oggi in modo che il Napoli possa raggiungere la qualificazione alla Champions League. Il numero uno campano, tra l'altro migliore in campo della Fiorentina di oggi, si è limitato a commentare in tono sarcastico "il genio della domenica".