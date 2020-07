Terracciano dedica la vittoria al papà: “Sei sempre stato con me, anche quando c’erano più insulti che applausi”

Questo il post instagram di Pietro Terracciano con il quale ha voluto dedicare l’importante vittoria di questa sera al proprio padre. Per il portiere ex Empoli questa è stata la seconda titolarità consecutiva nella quale è riuscito a mantenere la porta inviolata. Ecco le sue parole: “Stasera oltre a condividere questa grande vittoria con tutta la squadra,ci tengo davvero tanto a dedicare questa serata a mio padre,a colui che c’è sempre stato sin dai primi calci,nei momenti belli,nei momenti in cui le forze mancavano,in cui erano più gli insulti che gli applausi…stasera è tutta tua papà . Ti voglio bene”