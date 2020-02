Tanti auguri Gaetano e cento di questi giorni (in viola). Compie oggi 23 anni Castrovilli, autentica rivelazione della stagione e ormai nuovo gioiello della Fiorentina. Il modo in cui si è preso il centrocampo gigliato, al primo anno di Serie A, ha impressionato tutti accendendo su di lui l’attenzione di Mancini e pure le sirene di mercato. Ma la Fiorentina ha blindato per tempo il suo contratto e se lo gode.