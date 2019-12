Scopri chi sono i tre ‘Insta-milionari’ viola

I social network hanno ormai conquistato tutti e anche il mondo dello sport ne è stato contagiato. Tra le varie piattaforme quella che prediligono gli atleti è Instagram. Sempre più spesso pensieri e parole svincolate dai ferrei uffici stampa possono essere raccolti su Instagram dove le foto la fanno ovviamente da padrone. Ma chi sono gli atleti viola più social? La risposta è abbastanza semplice per le primissime posizioni, ma poi dietro alle stelle chi troviamo? Vediamo insieme cosa succede nel mondo dell’Instagram viola.

Leader indiscusso è ovviamente Franck Ribery dall’alto dei suoi 5,1 miloni di followers, alle sue spalle con poco più della metà troviamo Kevin Prince Boateng che vanta 2,8 milioni di seguaci. Fino a qui tutto previsto, ma c’è un terzo follow-milionario ed è Martin Caceres che ha 1 milione tondo tondo di followers.

Scendiamo dal podio e caliamo di molti seguaci per trovare Pulgar a quota 443.000 seguito da Pedro con 379.000 e Pezzella a ruota con 378.000 followers. Al settimo posto ecco il primo degli italiani e non può essere che Federico Chiesa con i suoi 330.000 amici. Ci sono solo altri due viola sopra la quota 100.000: Ghezzal e Dalbert rispettivamente con 231.000 e 149.000. Eccoci al secondo italiano che chiude la prima decina: è Gaetano Castrovilli che sta marciando a grande ritmo per avvicinarsi a quota 100k attestandosi a 96.500 followers.

Scendiamo di qualche migliaio di follower e troviamo una trio di viola abbastanza ravvicinati: Vlahovic 69.100, Benassi 67.300 e Milenkovic 59.700. Per trovare il prossimo dobbiamo scendere fino ai 47.600 del quasi ex Dabo, per passare ai 42.300 di Lirola, seguono ravvicinati Dragowski con 39.900, Ceccherini 33.000, Cristoforo 32.600, Sottil 31.700 e Venuti 28.500. Qualcosa meno per Eysseric (24.100) e infine troviamo Montiel che vanta 15.000 followers, Terracciano 10.800 e Ranieri che chiude il gruppo con 10.400.

Vi chiederete infine quanti followers ha raccolto Badelj. Nessuno perché il croato è una mosca bianca nel firmamento di Instagram non avendo un account personale