Simeone, il pensiero per Astori: “Cagliari-Fiorentina, la tua partita. So che ci osserverai”

Giovanni Simeone, ex attaccante della Fiorentina, ha pubblicato un video in memoria di Davide Astori e scritto un messaggio su Instagram per lui. La partita di domenica sarà particolare per il ricordo del difensore vola scomparso tragicamente a Udine. Cagliari e Fiorentina infatti, con la parentesi di un anno a Roma, sono state le due società di Serie A in cui si è sviluppata la carriera di Davide e ogni volta che vengono le partite, sia a Cagliari che a Firenze, le manifestazioni di affetto nei suoi confronti sono sempre tante. E così il Cholito ha voluto ricordare a suo modo in compagno scomparso.