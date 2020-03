Silvestri consiglia ai Fantaallenatori: “In attacco puntate su Vlahovic, è un bell’attaccante”

In diretta su instagram con la pagina SosFantacalcio, Matias Silvestri, attuale numero uno dell’Hellas Verona ha espresso il suo giudizio sui migliori attaccanti della Serie A su cui puntare al Fantacalcio: “Mi piace molto Vlahovic. Secondo me è un bell’attaccante. Ma come dicevo prima prenderei anche Sanabria, faccio l’attacco con loro due”.