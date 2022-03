Schiaffo agli Oscar, Rosati lo rivisita a tinte viola. Il mattatore è… Torreira

Il portiere si dimostra ancora una volta l'anima dello spogliatoio viola

Ha fatto sicuramente scalpore lo schiaffo di Will Smith al presentatore e comico Chris Rock protagonista di una battuta infelice ai danni del noto attore. L'immagine, diventata presto virale, è stata usata anche come base per numerosi fotomontaggi e meme che stanno spopolando sui social. Per questo Antonio Rosati non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il terzo portiere viola, spesso protagonista di simpatiche gag su Instagram, ha pubblicato un fotomontaggio in cui Torreira, vestendo i panni di Will Smith, colpisce al volto proprio Rosati provocandone il distacco di un dente dalla bocca. Il riferimento è ovviamente alla partita di San Siro in cui i due pubblicarono una foto divertente a fine gara (LEGGI)