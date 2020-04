Ripresa stile Europei: in campo dal 31 maggio al 12 luglio. La Lega prepara il calendario

La ripresa del campionato è più di un’idea, è un progetto per la Lega calcio. Secondo Tuttosport, è allo studio un percorso che vedrebbe i club italiani impegnati dal 31 maggio al 12 luglio. Tutti in campo ogni tre giorni in varie fasce orarie, per lo più notturne visto l’arrivo del caldo. Quindi si giocherebbe dalle 18 alle 21 spalmando il turno su tre giorni. Da strutturare invece come potrebbero riprendere gli allenamenti, probabilmente a piccoli gruppi e con squadre e staff isolati dal mondo esterno. Sarà la Figc a riunire la commissione medica che preparerà i protocolli per gli allenamenti.