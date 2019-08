Ribery, il bacione social a Firenze: “Nuovo capitolo. Grande club, tifosi fantastici”

Dopo le prime parole pronunciate subito dopo l’atterraggio a Peretola (LEGGI), Franck Ribery ha voluto salutare tifosi, società e compagni di squadra con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici”, il messaggio del n°7 viola. E LA SUA MAGLIA E’ GIA’ IN VENDITA…