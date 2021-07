Ribery: “Firenze mi mancherai, dirsi addio è difficile. Volevo restare ma…”

Le Roi con un lungo post su Instagram saluta il popolo viola

Sarebbe voluto restare, Franck Ribery, e questo lo si era capito già da settimane. Ma la Fiorentina ha deciso in altro modo e così il campione francese con una lettera su Instagram ha voluto salutare tutto il popolo viola. Le Roi scrive: "Cari tifosi della Fiorentina, dire addio è sempre difficile. Perché mi sarebbe piaciuto poter restare al vostro fianco l'anno prossimo e indossare la maglia viola, ma purtroppo non controlliamo il nostro destino. La cosa buona è che d'ora in poi potremo ricordare i grandi momenti che abbiamo passato insieme...". Sotto il post completo.