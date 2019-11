Ribery conta i giorni: “Non vedo l’ora di aiutare nuovamente la squadra”

Dopo i problemi della scorsa settimana Franck Ribery è tornato ad allenarsi in gruppo e scalpita per poter tornare in campo: “Sempre concentrato e sempre innamorato di questo gioco. Non vedo l’ora di aiutare di nuovo la mia squadra” il messaggio del francese su instagram. Domenica in occasione di Cagliari-Fiorentina, Ribery sconterà il suo terzo e ultimo turno di squalifica ma dovrà aspettare altre due settimane per rientrare in campo, causa sosta delle nazionali (IL CALENDARIO).