Quarta, idee chiare: “L’anno prossimo possiamo portare la Fiorentina in alto”

Il Chino ha già le idee chiare per l'anno prossimo. Quest'anno non è andata invece come sperava

Redazione VN

Si è chiusa a Crotone la prima stagione italiana di Lucas Martinez Quarta. Il centrale argentino ha tirato le somme dell'annata in viola con un post su Instagram: "La prima stagione non è stata quella che volevamo, ma se pensiamo a quel che verrà l'anno prossimo possiamo portare la Fiorentina ad un altra realtà". Idee chiare, il Chino è pronto già a ripartire per riportare i viola in alto, ma prima c'è da rispondere alla convocazione con l'Albiceleste e poi le meritate vacanze.