Prandelli su IG: “Occhio a De Paul”. Poi la “solita” domanda su Montiel

A margine della classica conferenza stampa di vigilia, Cesare Prandelli ha risposto a qualche domanda arrivata dagli utenti instagram del profilo ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Udinese dal punto di vista tattico e individualità? Come detto mi preoccupa molto la loro compattezza. Dal punto di vista tecnico invece sicuramente De Paul. E’ un giocatore che riesce a crearti problema in ogni zona del campo. Sa dribblare, tirare in porta, ha capacità di vedere gioco. E’ un giocatore molto temibile. Ricordo di Astori? Ci ricordiamo tutti quei momenti. I ragazzi hanno una grandissima sensibilità quando si parla di Davide. Dovremo essere bravi a trasformare questa emotività in qualcosa di positivo per la squadra. Ribery? Vedremo nella rifinitura, ma le sensazioni sono buone. Montiel? Ogni volta ci sono domande su di lui (ride, ndr). Dico sempre al ragazzo che ha una gran considerazione perché tutti intravedono in lui qualità straordinarie, che vedo anche io. Sta facendo un lavoro di miglioramento fisico, il programma sta andando bene. Gli ripeto sempre di non perdere l’entusiasmo, perchè il futuro per lui sarà importante. Lo riproporrò quando lo riterrò opportuno, perché non voglio bruciare nessuno, soprattutto un ragazzo giovane in un momento di difficoltà generale. Mi fa piacere che la gente mi chieda sempre di lui, anche per strada. Dovrebbe essere orgoglioso di quello che sta facendo. Kokorin? Come detto non saprei quantificare il suo minutaggio. L’importante è che abbia recuperato lo svantaggio rispetto agli altri che aveva dal punto di vista fisico. Milenkovic e Pezzella interscambiabili? Stanno facendo bene nella loro posizione, è inutile pensare a qualcos’altro