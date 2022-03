Piatek ringrazia per il premio: “Febbraio buon mese, ma pensiamo solo al futuro”

L'attaccante polacco: "Grazie dal cuore a tutti per i voti e per il supporto che mi date! Si lavora ogni giorno di più per migliorare!"

Redazione VN

Krzysztof Piatek, dopo essere stato eletto giocatore viola del mese di febbraio dai tifosi della Fiorentina, ha speso due parole su Instagram circa il suo momento.

Queste le dichiarazioni dell'attaccante polacco: "È stato un buon mese, ma pensiamo solo al futuro! Grazie dal cuore a tutti per i voti e per il supporto che mi date! Si lavora ogni giorno di più per migliorare!".