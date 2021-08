Pezzella: “Ho dato tutto, impossibile non piangere. Firenze rimane, per sempre”

Il commosso e commovente saluto dell'ormai ex capitano della Fiorentina

German Pezzella ha postato su Instagram un lungo messaggio dedicato alla Fiorentina, il club che ha salutato nelle scorse ore per tornare al Betis Siviglia:

"È impossibile che le lacrime non mi riempiano gli occhi mentre scrivo, e le parole sicuramente non saranno in grado di riflettere ciò che sento.