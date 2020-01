Pedro non sta più nella pelle: “Manca poco”. Scambio di documenti prima dell’ufficialità

“Sul piano tattico potrebbe esser stato un fallimento, sul piano economico è stato un investimento”. Questo, in sintesi, il Pradè-pensiero su Pedro (LA SCHEDA DETTAGLIATA DEL GIOCATORE) espresso oggi dal direttore sportivo viola in sala stampa. L’attaccante brasiliano ormai ad un passo dal trasferimento al Flamengo: la conferma arriva anche dallo stesso calciatore. “Manca poco”, recita il suo ultimo tweet. Per l’ufficialità si attende solo lo scambio dei documenti.