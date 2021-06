“Ora basta, Firenze merita rispetto”. I tifosi hanno perso la pazienza

Dopo la triste conclusione della vicenda-Gattuso, monta la delusione tra gli appassionati di fede gigliata

Siamo stati al suo fianco nelle sue mille battaglie anche se non le consideravamo producenti, abbiamo affrontato due vergognose lotte per non retrocedere, abbiamo scusato errori grotteschi e reiterati, abbiamo lasciato correre l'aver venduto Chiesa alla Juve all'ultimo giorno di mercato senza reinvestire un centesimo, abbiamo incassato i 6 gol a Napoli, abbiamo sopportato il vergognoso mercato di Gennaio, e abbiamo accettato di sentirci dare di pezzenti e di fannulloni ad ogni conferenza stampa e ci siamo fatti dire di non rompere i coglioni perché non abbiamo vinto niente negli ultimi 50 anni…