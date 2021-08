Once Viola, always Viola. Gli auguri social di Pezzella alla Fiorentina

L'argentino omaggia la Fiorentina su Instagram

Quello di German Pezzella alla Fiorentina è stato un addio annunciato dopo una stagione difficile. Nonostante questo, l'argentino non dimentica i suoi trascorsi da capitano Viola e, nel compleanno della squadra gigliata, fa gli auguri alla sua ex squadra. Lo fa attraverso una Instagram Story in cui ringrazia i toscani con un "Grazie di tutto".