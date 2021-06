Nardella: “Forza Castrovilli e in bocca al lupo agli azzurri”

L'in bocca al lupo del primo cittadino di Firenze a Castrovilli e all'Italia prima dell'Europeo

A poche ore dall'inizio di Euro2020 il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto fare il suo in bocca al lupo agli azzurri che stasera debuttano contro la Turchia e in particolare al viola Gaetano Castrovilli, convocato last minuto dopo l'infortunio di Castrovilli: "Finalmente inizia l'Europeo, un grande momento di sport che unisce tutti gli italiani in questo periodo complicato. Da Firenze un grande in bocca al lupo agli azzurri e un pensiero speciale al nostro Gaetano Castrovilli, appena convocato. Forza ragazzi, siamo con voi!".