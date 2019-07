Mihajlovic, l’abbraccio di Romulo: “Mi hai dato tanto alla Fiorentina, Meu Mister”

I problemi di salute di Sinisa Mihajlovic hanno fatto rapidamente il giro di tutta l’Italia sportiva e non (LEGGI). Tra coloro che hanno voluto mostrare la propria solidarietà al tecnico del Bologna, c’è anche Romulo, giocatore allenato dal tecnico serbo durante la sua esperienza a Firenze. Queste il suo pensiero su Twitter: “Mi hai dato tanto quando arrivai in Italia. Mister, adesso il minimo che posso fare è pregare Dio che tu possa tornare il più presto a fare quello che ti piace!!! Sono con te e so che vincerai anche questa sfida Meu Mister!!!”.