Martinez Quarta: “Stiamo lavorando per portare Firenze dove merita”

Il gol non è bastato, ma Martinez Quarta guarda fiducioso al percorso intrapreso dalla Fiorentina quest'anno

Il primo gol stagionale non è bastato per evitare la sconfitta, ma Lucas Martinez Quarta guarda con fiducia al futuro. Con un post su Instagram il difensore argentino ha commentato l'1-2 del Franchi con il Napoli: "Sono dispiaciuto, perché abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita contro una grande squadra. Bisogna lavorare e migliorare sugli errori. Sappiamo che sarà lunga e stiamo lavorando per portare Firenze dove lo merita. Continuiamo insieme, sia nella vittorie che nella sconfitte. Grazie a tutti per il sostegno d’oggi".