Maleh: “Un anno straordinario. Ripartiamo con ancora più fame e determinazione”

Gli auguri del giovane centrocampista a tutta la famiglia viola

E' sicuramente una delle sorprese di questa Fiorentina. Youssef Maleh, centrocampista classe 1998, sta vivendo al meglio la prima stagione in assoluto nella massima categoria. Già due gol segnati in questa prima parte di campionato e prestazioni più che sufficienti. Attraverso Instagram, Maleh ha voluto esprimere tutta la sua gioia per questo momento: