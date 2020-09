L’ex viola Basanta lascia il calcio: “Alla Fiorentina ho realizzato il mio sogno”

L’ex calciatore della Fiorentina Josè Basanta lascia il calcio e si congeda tramite un post su Instagram: “Ci tengo ad informare tutti che ho preso la decisione di lasciare il calcio professionistico, sono stati anni e belli e pieni di apprendimenti. Voglio ringraziare tutti i club in cui ho giocato, in particolare la Fiorentina, il club che mi ha permesso di realizzare i miei sogni da giocatore professionista, crescere e giocare in Europa. Voglio ringraziare tutti, ex compagni, staff e la mia famiglia, grazie per aver fatto parte della mia vita”.

