L’emozione social di Borja per il ritorno a Firenze. E spunta il commento di Keita…

Nel giorno del suo ritorno ufficiale alla Fiorentina, non poteva mancare il post instagram di Borja Valero che dedica parole al miele per Firenze e la squadra viola: "Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggi torno con la consapevolezza e l'assoluta certezza di essere a Casa" scrive lo spagnolo. Un messaggio che raccoglie tanti apprezzamenti anche da parte di alcuni ex compagni in viola come Savic, Mario Suarez, Vecino e Maxi Olivera. Da notare anche l'applauso e gli occhi a cuore di Keita Balde, che ha giocato nell'Inter insieme a Borja, e che ora viene accostato sul mercato anche alla Fiorentina.