Le reazioni social all’annuncio di Gattuso: “Sono gasato!”. E Toni si esalta

Ecco alcuni dei commenti social dopo l'annuncio di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina. Tra prestigiosi ex e tifosi speciali

Tanta gioia e soddisfazione diffusa sui canali gigliati per il nuovo allenatore. Tra i protagonisti anche l'ex Sébastien Frey: "In bocca al lupo Rino" e l'ex bomber, campione del mondo proprio insieme a Gattuso, Luca Toni: "In bocca al lupo Rino! Vai di bistecca e portali in Europa!"